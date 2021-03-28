شكرا لقرائتكم خبر عن "أ ش أ": التعاون الإسلامى تشيد بجهود مصر فى التعامل مع حادث السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة فى قناة السويس.

وأعربت الأمانة العامة، فى بيان اليوم الأحد، عن ثقتها فى الإجراءات التى تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة فى قناة السويس.

وأكدت المنظمة على وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية فى الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.