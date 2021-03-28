شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين تفجيرا إرهابيا استهدف كنيسة فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع بقلق بالغ الأنباء الواردة عن استهداف إحدى الكنائس بمدينة "ماكاسار" فى إندونيسيا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات الدينية عند المسيحيين الكاثوليك، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل.

وأدان مرصد الأزهر، فى بيان اليوم، بأشد العبارات هذه الهجمات التى تهدف إلى بث الفتنة والفرقة وزعزعة استقرار المجتمعات، واستبدال الأمن بالخراب والدمار، محذرا من استغلال الجماعات الإرهابية مجددا للمناسبات الدينية للعودة من جديد؛ لذا يجب على كافة الجهات المعنية اليقظة لمثل هذه المحاولات التى تحاول الجماعات الإرهابية تنفيذها كلما سنحت الفرصة لها.

وكان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، استنكر قيام أحد المدرسين فى مدرسة باتلى جرامر ببريطانيا، عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن هذا التصرف فعل مشين وخطاب كراهية واستفزاز غير مبرر لمشاعر ما يقرب من مليارى نسمة من المسلمين حول العالم، مؤكدًا أنه فى ظل ما يشهده العالم من معاناة جراء تأثيرات فيروس كورونا الذى حصد الآلاف من الأرواح، لا يزال البعض يجدون فرصة للانزواء خلف براثن الحقد وتيارات الكراهية المتحزبة رافضين مبدأ قبول الآخر، مشددا على أنه من المشين حقا استفزاز مشاعر الآخر تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي، مضيفا:"والمرصد إذ يعبر عن عميق أسفه ورفضه التام لتكرار هذه الحوادث التى باتت تجسيدا واضحا لخلل جسيم فى تلك المجتمعات، فإنه يدعو المؤسسات المعنية أن تتخذ كامل إجراءاتها لمجابهة تلك الظواهر المسيئة للرموز المقدسة، كما يطالب من جديد بسن تشريعات جديدة تعاقب المتسببين فى تلك الفتن والمؤججين لها بدافع حرية التعبير، لا سيّما وقد بتنا فى أمس الحاجة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة وإرساء مبدأ الأخوة بدلا عن العداوة والبغضاء، مؤكدا على أن إيقاف المتسبب عن المشكلة عن العمل ليس هو الحل الناجع بل يجب أن يتعدى العلاج إلى سن تشريعات جديدة تضمن للجميع حقوقهم وتقينا شر المزيد من مثل تلك الحوادث البغيضة.