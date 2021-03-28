شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على النهر بحلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، حملة لإزالة المخالفات والتعديات الواقعة بزمام الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى بالبر الشرقى لنهر النيل بزمام تفتيش النيل بحلوان بمساعدة وتأمين شرطة المسطحات المائية وقوات الأمن العام.

أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، أن الإزالات عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والخرسانات وإشغالات من الخرسانة عبارة عن سلالم وتعلية لمنسوب الأرض.

وتشن الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات المختصة حيث يوجد مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.