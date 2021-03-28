ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث تموين القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر في التجمع.

وشنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة،حملة أمنية لضبط المخالفات التنموينية ونجحت في ضبط (كمية من العصائر وزنت "طن و640 لتر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 1000عبوة فارغة معدة للتعبئة) بحوزة مسئول عن مصنع عصائر كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتصنيع العصائر بقصد طرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.