براءة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب".

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

وكانت ذات المحكمة قضت ببراءة رانيا يوسف في دعوى أولى أقامها المحامي أشرف ناجي بسبب تلك التصريحات.