الارشيف / أخبار مصر

براءة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب".

وأقام الدعوى المحامي أشرف فرحات المسئول عن حملة "تطهير المجتمع" طالب فيها بمحاكمة "يوسف" بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والفعل الفاضح.

وكان تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه، أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس" والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد تحدثت فيها عن "مؤخرتها" بالإضافة لاستهجانها ارتداء الحجاب.

وكانت ذات المحكمة قضت ببراءة رانيا يوسف في دعوى أولى أقامها المحامي أشرف ناجي بسبب تلك التصريحات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا