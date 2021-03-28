شكرا لقرائتكم خبر عن الجرعة الثانية.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال «الجرعة الثانية» في المنيا، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك في الفترة من 28 حتى 31 مارس 2021، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الحملة تشمل، استمرار الفرق الطبية في الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، بجميع مراكز وقري المحافظة، مؤكدا على الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، تم انطلاق الفرق الطبية عقب إنهاء التجهيز من خلال خطة الحملة على مستوى المديرية والإدارات الصحية.