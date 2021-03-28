شكرا لقرائتكم خبر عن ياميش 2021 بالإسكندرية.. كورونا والغلاء يعصفان ببهجة رمضان و«الغلابة يمتنعون» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساهمت الأزمة الاقتصادية، والظروف المعيشية الصعبة المصاحبة لفيروس كورونا، في تدني الإقبال على شراء ياميش رمضان العام الجارى 2021، المعروف لدى المواطنين بـ«ياميش رمضان كورونا»، ناهيك عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الزبيب وعين الجمل والفستق والبندق فيما تباينت أسعار البلح والسودانى والمشمشية في أسواق الإسكندرية.

«المصرى اليوم» رصدت أسعار الياميش، في أسواق الإسكندرية، حيث تفوق الزبيب التركى والإيرانى على المصرى، وسجل سعر كيلو التركي 60 جنيها والإيرانى 56 جنيها، مقابل 40 للمصرى، فيما سجل كيلو عين الجمل 90 جنيها والبندق بـ 160 واللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيها حسب الجودة.

السودانى المقشر بـ40.. تعرف على سعر ياميش رمضان اليوم الأحد 28-3-2021

وسجل سعر كيلو السودانى المقشر 40 جنيها، والعناب 100 جنيه، والدوم 48، والخروب المطحون 16، والخروب العيدان 40، وجوز الهند 60، والقراصيا 80، والزبيب الفاخر 44، فيما تراوح سعر البلح بين 20 جنيها للكيلو حتى 45، فيما وصل سعر بلح «شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان» إلى 60 جنيها للكيلو وسجل كيلو المشمشية 110 جنيهات.

السودانى المقشر بـ40.. تعرف على سعر ياميش رمضان اليوم الأحد 28-3-2021

وشهدت أسواق الياميش إقبال متوسط وسط حالة من الركود التي تضرب سوق الياميش هذا العام، نظراً للظروف الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، وعزوف المواطنين عن الشراء بسبب ما اعتبروه «كسرة نفس» بسبب الوباء العالمي.

وعلى الرغم من أنه لا تفصلنا عن شهر رمضان الكريم سوى أيام قليلة فقط، إلا ان الإقبال ضعيف وغير مًبشّر لا سيما في ظل الذعر الذي يجتاح الجميع من فيروس كورونا، والحالة المزاجية غير المستقرة للمواطنين من ناحية وضيق ذات اليد من ناحية أخرى، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأخرى نتيجة فوضى الأسعار وتحكم التجار.

انخفاض فى أسعار ياميش رمضان

ممدوح زايد، موظف قال، إن المعروض من ياميش رمضان كثير وأكثر من المطلوب، إلا أن الطلب عليها ضعيف في ظل عزوف المواطنين على الشراء وعدم الرغبة في شراء الياميش.

وأضافت أميمة صابر، أن الحالة المزاجية لدى السواد الأعظم من المصريين لا تهوى شراء الياميش بسبب انتشار الوباء الذى خلف عدم رغبة على الإطلاق في الشراء سوى السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطنين، أو لضيق ذات اليد حيث الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الجميع حالياً في ظل الانفلات الشديد في الأسعار نتيجة عدم وجود رقابة على الأسواق.

اقبال المواطنيين على شراء ياميش رمضان بأسواق المنصورة‎ - صورة أرشيفية

وقال الحاج فتحى صديق الجندى، تاجر ياميش في المنشية بالإسكندرية، إن الاقبال على الشراء ضعيف لأسباب كثيرة من بينها انتشار الفيروس وخوف المواطنين من الزحام في النهار، على الرغم من تباين الأسعار للمنتجات المستوردة والمحلية حسب مستوى الجودة .

وأضاف محمد الفقيه، تاجر ياميش، أن الحالة الاقتصادية ساهمت في ضعف الإقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة أن الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد لا سيما وأن هناك ضوابط تتعلق بفتح المساجد في رمضان، حيث كان المصلين كما تعودوا يقومون عقب الانتهاء من التراويح بشراء الياميش ومشروبات رمضان.