شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا بحفل تجليس أسقف شرق النيل: التنمية الشاملة تحقق الحياة الكريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تجليس نيافة الأنبا فام، أسقفا لإيبارشية شرق النيل وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة، بحضور، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.

دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، كما قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فام على توليه منصب أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، وقدم التهاني لأهالى شرق النيل لاختيار الأنبا فام أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم بمجهودات كبيرة لا تخفى على الجميع لرفع شأن وطننا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المعركة التي يجب نواجهها حالياً هي التنمية في كافة القطاعات، ما يستوجب تضافر كافة الجهود فلا سبيل لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن إلا بالتنمية الشاملة.

من جانبه قدم الأنبا فام، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فام، 7 مارس الجاري.