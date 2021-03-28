محافظ المنيا بحفل تجليس أسقف شرق النيل: التنمية الشاملة تحقق الحياة الكريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا بحفل تجليس أسقف شرق النيل: التنمية الشاملة تحقق الحياة الكريمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، تجليس نيافة الأنبا فام، أسقفا لإيبارشية شرق النيل وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل، بمدينة المنيا الجديدة، بحضور، العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.
دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطارى سوهاج، كما قدم المحافظ، التهنئة إلي الأنبا فام على توليه منصب أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، وقدم التهاني لأهالى شرق النيل لاختيار الأنبا فام أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم بمجهودات كبيرة لا تخفى على الجميع لرفع شأن وطننا في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المعركة التي يجب نواجهها حالياً هي التنمية في كافة القطاعات، ما يستوجب تضافر كافة الجهود فلا سبيل لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن إلا بالتنمية الشاملة.
من جانبه قدم الأنبا فام، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
يذكر أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فام، 7 مارس الجاري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954