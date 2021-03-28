شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يكشف 3 سيناريوهات للتعامل مع السفينة الجانحة بـ قناة السويس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السيناريوهات التي تم وضعها من قبل الهيئة لإدارة أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس خلال الأيام المقبلة.

قال «ربيع» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على قناة «الأولى»، هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة، من ضمنها السيناريوهين الذين نعمل وفقهما الآن، أولهما هو الشد باستخدام القاطرات لدفع وسحب السفينة للمساعدة على إعادتها للمجرى الملاحي، والثاني هو استخدام طريقة التكريك، وتم استخدامهما معًا من أجل تقصير زمن العمل على تعويم السفينة.

أوضح: «يتم العمل على مدار اليوم، من خلال العمل لمدة 12 ساعة باستخدام القاطرات و12 ساعة للكراكات، حيث لا تناسب كل التوقيتات استخدام القاطرات، حيث يتأثر أداء عملها سابًا بعملية الجذر»، مضيفًا «أما السيناريو الثالث هو ما لن نرغب في الوصول إليه، وهو يتضمن تخفيف حمولة السفينة، وهذا السيناريو يصعب تنفيذه لأن الكونتينر الواحد يصل ارتفاعه إلى 150 متر.

وعلق الفريق أسامة ربيع على اعتذار الشركة المالكة للسفينة الجانحة «إيفر جيفين»، قائلًا: «نشكرهم على شعورهم بالمسؤولية تجاه الأزمة».