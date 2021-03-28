شكرا لقرائتكم خبر عن توفير احتياجات كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بتعظيم الاستفادة من امكانات الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.. تم توفير الأجهزة والمعدات والأدوات العلمية اللازمة لتلبية احتياجات ومطالب كلية الاستزراع السمكى والمصايد البحرية بجامعة العريش اللازمة للتدريس وتدريب الطلاب على أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة.

وأعلن الدكتور أشرف الدكر عميد الكلية أنه تم توفير معظم احتياجات ومطالب الكلية، وشملت عدد 11 معملا متنوعا.. بالإضافة إلى المعامل الرطبة وورش هندسة الصيد البحرى والملاحة والسلامة البحرية.

وأضاف أنه تم استكمال معامل بيوتكنولوجى الاستزراع المائى، فسيولوجيا الأحياء المائية، بيولوجيا المصايد، تحليل الأعلاف والأغذىة السمكية، كيمياء جودة المياه، أمراض الأسماك، الطحالب والميكروبيولوجى، وتصنيع المنتجات البحرية وغيرها.

كم تم أيضا استكمال تأثيث المكاتب الإدارية بالكلية وشملت مكاتب العميد والوكلاء وأمين الكلية.. بالإضافة إلى مكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

وأشار إلى أن توفير المعامل والأدوات اللازمة للكلية يساعد على دعم دور الكلية نحو امداد المشروعات القومية العملاقة في مجال الاستزراع البحرى وأسطول الصيد البحرى المصرى بالكوادر الفنية المؤهلة والمدربة.