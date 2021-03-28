شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فاعليات المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأحد، انطلاق فاعليات المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي بدأت أمس وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال وذلك بحضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف تطعيم عدد 1217047 طفل من خلال 2435 فريق طبي ثابت ومتحرك، مشيرًا إلى أن الحملة سوف تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً من منزل إلى منزل من خلال فرق طبية مدربة ومجهزة لتطعيم الأطفال بالمجان، مشددا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء الحملة، حفاظاً على صحة وسلامة الأطقم الطبية المشاركة والأطفال المستهدفين من الحملة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون،وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن المرحلة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة 4 أيام من خلال فريق عمل طبي مدرب، ومجهز مقسم إلى 498 فريق ثابت بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، و1937 فريق متحرك تجوب المنازل والحضانات مقسمين إلى 580 فريق بالحضر، وعدد 1855 فريق بالريف يقوم بالتطعيم من منزل إلى منزل، مشيراً إلى أن التطعيم بالمجان وهو عبارة عن نقطتين بالفم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين.