شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية اليوم بمحافظة الوادى الجديد، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد لمدة 4 أيام متتالية.

وقال، الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد اليوم الأحد، أن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، بهدف الحماية من شلل الأطفال وتحقيق شعار«معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال»، والمديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية تتابع تنفيذ تطعيم الاطفال وتم تجهيز كافة مستلزمات العمل في الحملة بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.

مشيرا إلى أن التطعم ليس له أي آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وأنه يجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم، بهدف حماية الأطفال والوصول إلى العدد المستهدف بالمحافظة والذى يتعدى ٣٨ الف طفل.