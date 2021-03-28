شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف حكومية خالية في 5 محافظات.. والتقديم إلكترونيًا (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن وظائف خالية لطلب شغل وظيفة أخصائي زراعي ثالث للعمل في بالحجر الزراعي بنظام التعاقد.

وجاء نص الإعلان كما يلي: تعلن الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن فتح الباب للتعاقد لشغل وظيفة أخصائي زراعي ثالث بنظام التعاقد استنادًا للأحكام الواردة تفصيلاً بقرار من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والصادر برقم 125 لسنة 2018، بشأن نظام التعاقد الوظيفي.

وحدد إلاعن الوظائف الخالية في وزارة الزراعة الشروط التالية لشغل الوظيفة بنظام التعاقد وهي أن يكون المتقدم من بين خريجي كليات الزراعة ويفضل أن يكون ضمن خريجي تخصصات وقاية نباتات وأمراض نباتات وشعبة عامة وزرعة دولية وبساتين وبيوتكنولوجي أو من خريجي كليات العلوم تخصص نبات أو حشرات.

واشترط اعلان الوظائف الشاغرة ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم في المؤهل الدراسي عن جيد، وألا يزيد سن المتقدم للإعلان وقت التقدم عن 27 سنة، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، مع استثناء من يكون لديه خبرة في إحدي مجالات العمل ذات الصلة المباشرة بأعمال الحجر الزراعي وفقًا لشهادة رسمية معتمدة من جهة العمل، كما يشترط أيضًا إجادة اللغة الإنجليزية، كما يشترط أيضًا إجادة المتقدم لاستخدام الحاسب الآلي إجادة تامة.

ويشترط للفوز بالوظيفة اجتياز المتقدم للاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسمعة

يتم التقدم لشغل الوظائف الخالية الواردة في الإعلان في المحافظات التالية «القاهرة- الجيزة- بورسعيد- السويس- الإسكندرية»، ويتم تقديم الطلب بصيغة PDF أو JPG ولن يلتفت إلى الملفات المقدمة بصيغة وورد.

شهادة المؤهل الدراسي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من موقف التجنيد.

السيرة الذاتية ووسيلة التواصل.

صورة شخصية حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة خبرة معتمدة في حال وجودها.

يتم تقديم الطلبات الكترونيًا عبر شبكة الانترنت، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية بالضغط عبر الرابط التالي للتقديم عبر موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وتكون استمارة التقديم كما في الشكل التالي:

استمارة التقديم فى وظائف خالية فى وزارة الزراعة للعمل فى خمس محافظات والتقديم الكترونيًا عبر بوابة الوظائف بموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

حدد الإعلان الموقع من الدكتور أحمد كما العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، موعد التقديم لشغل الوظائف الخالية ليكون متاحًا حتى يوم الإثنين 5 إبريل 2021، وفى حال وجود أسئلة يتم التواصل عبر رقم 02376085575.

إقرأ أيضًا:

موعد شهر رمضان 2021 فلكيًا.. ووقت رؤية الهلال في مصر

تعرَّف على طرق سداد فاتورة الغاز وتسجيل قراءة العداد من المنزل (الرابط)

منصة الكهرباء الموحدة.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وتسجل قراءة العداد من المنزل

فاتورة التليفون الأرضي مارس 2021.. مواعيد السداد ورابط الاستعلام

استخراج بطاقة التموين الجديدة ونقل الزوجة وبدل التالف والفاقد ونقل الزوجة (الرابط)

تعرَّف على تردد قنوات الأطفال 2021.. ميكي وطيور الجنة وMBC 3 وسمسم وماجد

اضبط قنوات سي بي سي الآن.. تردد CBC العامة واكسترا ودراما وسفرة

وظائف خالية فى وزارة الزراعة للعمل فى خمس محافظات والتقديم الكترونيًا (الرابط)