شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك العالم في ساعة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض» أمس 27 مارس 2020 من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء،حيث شارك عدد من المواطنين والجهات والمعالم السياحية وقاموا بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة وتم إضاءة الشموع بهدف شحذ انتباه الجميع بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحرارى وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وأكدت وزيرة البيئة أن المبادرة جاءت هذا العام تحت شعار «عبر بصوتك عن الطبيعة»، وأوضحت فؤاد أنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظات للمشاركة في هذا الحدث من خلال إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية الهامة حيث سيتم إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية كقلعة صلاح الدين ومقعد مامى السيفة ومجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز ومسجدى السلطان حسن والرفاعى وقصرى البارون وعائشة فهمى، بالإضافة إلى إطفاء الإضاءة الخارجية لقلعة قيتباى بالاسكندرية وقلعة صلاح الدين بطابا وقصر يوسف كمال بنجع حمادى ومتحف شرم الشيخ بجنوب سيناء. كما قامت محافظة القاهرة بتخفيف الإضاءة بنسبة ٥٠% في ديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات التابعة لها، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات إيجابية وجادة للحد من معدلات الاستهلاك ووقف الهدر في الموارد من خلال تغيير ممارساتنا اليومية لتقليل التأثيرات البيئية مما يساهم في انخفاض مستوى انبعاثات الكربون التي تعدُّ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى العديد من مشاركات المحافظات على مستوى الجمهورية والجهات والهيئات الحكومية.