شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يطلق حملة «إحميها من الختان» في قرى الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي في االدقهلية فرع الدقهلية، عن انطلاق فعاليات مبادرة «احميها من الختان»، اليوم الأحد«، في عدد من القرى التي تطبق فيها مبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية»حياة كريمة«وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأصدر فرع المجلس القومى للمرأة في الدقهلية، بيان قال فيه «أن الحملة تنظم في ضوء جهود اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث، باعتباره شكلا من أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة وبناء على تعليمات الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بدء المجلس القومى للمرأة فرع الدقهليه فعاليات مبادرة «احميها من الختان»، بتوجيه وإشراف الدكتورة أمينه ابراهيم شلبى، مقرر فرع الدقهلية للمجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية «.

وأكد البيان «أن الحملة بالتزامن مع مبادرة»حياة كريمة«والتي تطبق في عدد من قرى مركز شربين، وتسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بهذه القضية من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة حول ختان الإناث اضافه إلى التعرف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وأوضح «أنه تم التنسيق مع المحاسب طارق شكرى، رئيس مركز ومدينة شربين، وسوف تبدأ الحملة اليوم الأحد في الوحدة المحلية لقرية «كفرالترعه القديم» واليوم التانى الاثنين 29 مارس في قرية «أبوجلال» واليوم الثالث، الثلاثاء الموافق 30 مارس، ستكون في قرية «الحصص»».

وذكر أن الحملة تتضمن طرق الأبواب لتوعية الأسر عن طريق أعضاء المجلس القومى للمرأة والواعظات وقس من الكنيسة «متطوعين» وتم تدريبهم من قبل المجلس القومى للمرأة .

يذكر أن 25 قرية وتابع بمركز شربين يجري تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» ومخصص لها نحو 3 مليار جنيه لتطويرها .

اقرأ أيضا:

«برودة وأمطار وشبورة» تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28 مارس 2021

مفاجأة لأول مرة.. سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية تعاملات اليوم الأحد 28 مارس 2021

الارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الاحد 28 مارس 2021

الطماطم زادت.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021