شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد 3 حرائق متفرقة في 3 مراكز بالمنيا.. والماس الكهربائي المتهم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت فرق الحماية المدنية في المنيا، 3 حرائق متفرقة في 3 مراكز «سمالوط، وملوي والمنيا»، دون أضرار بشرية، فيما تم التهام محلين ملابس ونفوق 13 رأس ماشية وأغنام.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب 3 حرائق متفرقة بمراكز المنيا، وسمالوط، وملوي.

«الأول» نشوب حريق بحظيرة مواسي، ملك محمد شرف عيد، مقيم بقرية البيهو بمركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي، تم إخماد الحريق الذي تسبب في نفوق 11 رأس ماشية وأغنام، بينها راسة ماشية، و11 رأس أغنام، دون خسائر بشرية.

والثاني نشوب حريق بحظيرة مواشي ملك رضا عبدالكريم حسن، بقرية بني خالد بمركز ملوي .انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، دون أضرار بشرية، فيما تسبب في نفوق 2 رأس ماشية، والتهام محتويات الحظيرة.

و«الثالث» باشتعال نيران بمنزل بشارع سعد زغلول بمدينة سمالوط، انتقل فريق من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين أنه بمنزل ملك عصام حسن القاوي، مكون من دور أرضي و2 علوي، والأرضي عبارة عن محلين للملابس الجاهزة.

تم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، وتسبب الحريق في التهام محلي الملابس لكل من بولس صبرة ضيف، ويحيي فايز عياد.

وكشفت المعاينات الأولية للحرائق الثلاثة حدوث ماس كهربائي مما تسبب في نشوب الحرائق.

تحررت محاضر بالحرائق الثلاثة وتولت النيابة العامة التصرف.