شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت شعار «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال».

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة مستمرة لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء القادم، وتستهدف الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وعددهم نحو 55 ألف طفلا وطفلة على مستوى المحافظة بخلاف الأطفال الوافدين مع ذويهم إلى المحافظة .

ومن جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أنه تم إعداد خطة إعلامية لتحريك المجتمع وللمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم، مشيرًا إلى قيام المثقفين الصحيين بزيارات لعدد من الجهات لتعريفهم بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وتوزيع المنشورات الخاصة بها، إلى جانب التعاون المشترك مع بعض الجهات لدعوة وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلي.

وناشد المواطنين بالحرص على تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ولاحتواء أية فيروسات وافدة من دول الجوار المنتشر بها المرض.

وأضاف محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن المثقفين الصحيين ينتشرون مع أطقم وأماكن الحملة تنفيذاً لخطة تحريك المجتمع ويقومون بتنفيذ الدعاية المناسبة والاعلان عنها بالمصالح الحكومية وأماكن التجمعات التي يتردد عليها المواطنين، والمطالبة بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى وجود 349 فريقا طبيا لتنفيذ الحملة ما بين بين فرق ثابتة ومتحركة مع التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.