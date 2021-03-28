شكرا لقرائتكم خبر عن رهبان أوكرانيون يزورون 7 أديرة بمصر.. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم ببناء جسور مع «الأرثوذكسية الروسية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل وفد رهبان الاديرة الاوكرانية التابعين للكنيسة الروسية الارثوذكسية، جولتهم الدينية والسياحية لمصر، والتى تستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل زيارة الأديرة والكنائس الاثرية والتبرك بالمواقع الدينية، فضلاً عن لقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

وقال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أن الوفد زار حتى الآن منذ وصولهم مصر 7 أديرة وكنيسة، شملت أديرة القديس مارمينا في الكينج مريوط غرب الإسكندرية والكنيسة الاثرية في سخا بكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وأديرة الأنبا مقار والسريان والبراموس والانبا بيشوى في وادى النطرون.

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

وأوضح القمص موسى في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الزيارة شملت دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت (أبومقار)، ورافقهم خلال الزيارة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، وكان في استقبالهم عدد من رهبان الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه، ودير السيدة العذراء الشهير بالسريان بوادي النطرون، وكان في استقبالهم الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح لتاريخه، كما شملت الزيارة دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وبعضٌ من الآباء الرهبان.

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

وأشار إلى أن الزيارة ممتدة حتى الخميس المقبل، لافتا إلى أن الزيارة تدعم فكرة الانفتاح على الآخر وهو في حد ذاته أمر طيب للغاية، فضلاً عن أن البابا تواضروس حريص كل الحرص على بناء جسور معرفة وتعاون مع الكنيسة الروسية الارثوذكسية والتعرف على عادات وأفكار وممارسات الكنيسة الروسية الارثوذكسية والعكس ايضاً، مؤكدا انها ستكون قطعاً زيارة مثمرة وايجابية وناجحة خاصة وأنه في التعرف نمو.

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، أعلن عن تلقيه للجرعة الأولى من لقاح «سينو فارم» ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة «كنيسة ف بيتك» تحت عنوان «99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا».

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور

رهبان أوكرانيين يزورون 7 أديرة وكنيسة فى مصر .. والمتحدث الرسمى: البابا مهتم بناء جسور