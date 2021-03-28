شكرا لقرائتكم خبر عن بشروط.. محافظ كفرالشيخ يسمح باستئناف عمليات البناء الصادر لها تراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ القرار رقم 309لسنة 2021 بتاريخ 25-3-2021 بالسماح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء ساريه لمباني سكنيه خاصه (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء ) بكافة مدن المحافظه بإستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحدأقصي 4أدوار، وذلك بعد إخطار المواطن للوحده المحليه للمركز والمدينه عبر المركز التكنلوجي المختص، وذلك لحين الإنتهاء من وضغ الإشتراطات البنائيه الجديده.

وأضاف القرار أن تستمر أعمال اللجان المشكله بقرارنا رقم 475لسنة 2020بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنيه الخاصه الجاري تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقه على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للإشتراطات البنائيه والجراجات والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها بإستكمال أعمال البناء والسماح بتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها، كما تستمر هذه اللجان في إستكمال فحص الرخص الصادره الساريه للمباني السكنيه الخاصه وإعداد تقرير طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنميه المحليه رقم 62 لسنة 2021.

كما جاء بالقرار التأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائيه وإستئناف الأعمال لأي مباني خدميه أو غير سكنيه والمشروعات القوميه، وكذا رخص الهدم للمباني السكنيه المهدده بالسقوط بموجب قرار اللجنه المختصه، وتضمن القرار بالنسبه لأعمال البناء بالقري أن يستمر إصدار تراخيص البناء بالقري والتوابع والعزب وفقا لأحكام القانون رقم 19لسنة 2008 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما والإشتراطات البنائيه الساريه والقواعد المنظمه لذلك على أن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنلوجي المختص، وتضمن القرار بمادته الثالثه أن يلغي مايخالف ذلك من قرارات، وتضمن بمادته الرابعه أيضا على جميع جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وذلك إعتبارا من تاريخ صدوره.