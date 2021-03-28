شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد تنفيذ مشروعات مستشفى طوخ ويتابع إزالة التعديات بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، نسب التنفيذ في عدد من المشروعات، بدأها بتفقد أعمال تطوير مستشفى طوخ المركزي.

ويشمل المستشفى «مناطق انتظار- مكاتب إدارية- العيادة الخارجية- قسم للطوارئ- قسم للغسيل الكلوي- قسم للعلاج الطبيعي- العناية المركزة- قسم الأشعة- التعقيم المركزي- غرف عمليات- استراحات الأطباء ومدرسة التمريض قسم النساء والولادة- قسم للمعامل- حضانات- قسم للحروق- قسم جراحة المناظير» بتكلفة 308 مليون جنيه، حيث أكد مقاول المشروع للمحافظ أنه سيتم الانتهاء من اعمال صب الدور الثالث والبدء في اضافه اعمال جديده عبارة عن د مبني مكون من دور ارضي دورين علوي، وتم توريد المصاعد والتكييفات.

وشدد المحافظ بسرعه الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم في الموعد المحدد له.

كما تفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس المدينة عن أعمال ونسبة التنفيذ وعن تجميل الميدان بالشجر والنخيل، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

وخلال الجولة تابع المحافظ موقف المتغيرات المكانية بقرية ميت حلفا مركز ومدينه قليوب، حيث لاحظ عدد من المخالفات، موجها رئيس المدينة بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار حتى تتفاقم وتتحول لكتل خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات، وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.