شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وأماكن تطعيم الحملة القومية ضد شلل الأطفال للمصريين والأجانب.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الثانية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمجان للأطفال المصريين والأجانب، منذ اليوم الأحد وحتى الأربعاء 31 مارس الجارى.

وتقدم الحملة خدماتها للمواطنين بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً بكل محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وذكر "عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال فى مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتابع عيد أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.