شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تستقبل آخر 10 جرارات أمريكية جديدة خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الأخيرة من صفقة الجرارات الأمريكية وتضم 10 جرارات جديدة إلى ميناء الإسكندرية خلال الأسبوع الجارى، بعدما تأجل وصولها بسبب تأخر شحنها من أمريكا يوم 2 مارس الجارى.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه وصل حتى الآن 100 جرار من صفقة الجرارات الأمريكية على 5 دفعات، وذلك ضمن تعاقد الهيئة على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار.