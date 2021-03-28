شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 350 ألف عداد كهرباء كودى للمتقدمين بطلبات التحول من نظام الممارسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من تركيب 350 ألف عداد كودى مسبوق الدفع، بالوحدات المخالفة للمواطنين على مستوى الجمهورية الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 انتهت من إجراء المعاينات الخاصة لما يقرب من 500 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحول نظام المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، مؤكدا أنه سيتم تركيب العدادات الكودية لمن يتم محاسبتهم بنظام الممارسة فقط.

وأضاف حمزة، أن أى مواطن يتم محاسبته على الاستهلاك بنظام الممارسة يمكنه التقديم على طلب تركيب عداد كودى، لافتا إلى أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار كهربائى يتم تحريره بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، قائلاً: "إن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمى نظام الممارسة، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن".