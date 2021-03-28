شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب سياسة واقتصاد القاهرة يبدأون اليوم الترم الثانى بنظام التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية تستأنف اليوم الأحد 28 مارس الفصل الدراسى الثانى بالنسبة لطلاب البكالوريس والذى يقارب عددهم حوالى 3000 طالب وطالبة، بنظام التعليم الهجين.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ستكون محاضرة حضوريا بالكلية ومحاضرة أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد، لافتا إلى أن طلاب الدراسات العليا بدأوا دراسة الفصل الدراسى الثانى أمس السبت .

ولفت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الكلية ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وذلك من خلال التعقيم الدورى لقاعات المحاضرات، والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، نجحت فى إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول إلكترونيًا لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا فى 8 كليات وهى الإعلام، والهندسة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتخطيط الإقليمى والعمراني، والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، حيث أدى الامتحانات إلكترونيًا 3338 طالبا وطالبة فى كلية الإعلام، و11421 فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و124 طالبا وطالبة فى كلية الهندسة، و 25424 طالبا وطالبة فى كلية العلاج الطبيعي، و 4622 طالبا وطالبة فى كلية التخطيط الإقليمى والعمراني.