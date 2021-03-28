شكرا لقرائتكم خبر عن «برودة وأمطار وشبورة» تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، استمرار البرودة وحالة عدم الاستقرار في الطقس والتي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة وأكدت أن الطقس اليوم الأحد 28 مارس 2021، يكون مائل للبرودة على معظم أنحاء البلاد مع انتشار الشبورة المائية .

وحذرت الارصاد الجوية من وجود فرص لسقوط الامطار على بعض مناطق الوجه البحرى والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح على بعض المناطق ما يزيد الاحساس بالبرودة في تلك المناطق

كما حذرت الهيئة من الاضرابات الشديدة على البحر الأحمر تتسبب في توقف الملاحة والصيد .

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس والنشرة الجوية ليوم الأحد 28 مارس 2021 :

يكون الطقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة .

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

والطقس يكون لطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة .

بينما يكون الطقس معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد والرياح نشطة .

أما ليلا فأكدت الارصاد الجوية أن الطقس يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ويكون الطقس بارد على السواحل الشمالية وعلى شمال وجنوب الصعيد

ومائل للبرودة على جنوب سيناء .

أكدت الهيئة وجود فرص لسقوط الامطار على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة (30% تقريبا)

انتشار الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة

نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وتكون الرطوبة في القاهرة الكبرى العظمى 75 والصغرى 30 وفى السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 50 وفى شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 30 وفي جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 15

وتكون الرياح شمالية غربية على كافة المناطق وتترواح سرعتها من 12 إلى 18 كم / س

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون فيه اضطراب شديد يصل لحد العاصفة وارتفاع الموج من 3إلى 5 متر، والرياح شمالية غربية: شمالية شرقية وسرعتها من 75 إلى 85 كم / س .

«المصرى اليوم» تنشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 مارس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة: 20 12 .

الإسكندرية: 19 14

وادي النطرون: 20 12

طنطا: 19 13

شبين الكوم: 20 12

دمنهور: 19 12

بلطيم: 18 12

مطروح: 17 13

السلوم: 18 12

سيوة: 20 08

بورسعيد: 19 14

دمياط: 18 14

الزقازيق: 20 12

المنصورة: 19 12

الإسماعيلية: 21 10

السويس: 21 11

العريش: 19 13

رفح: 18 14

رأس سدر: 21 11

نخل: 20 08

نويبع: 24 14

طابا: 22 13

كاترين: 18 07

الطور: 24 14

شرم الشيخ: 25 16

الغردقة: 25 14

مرسى علم: 23 16

الفيوم: 21 12

بني سويف: 21 12

المنيا: 22 12

أسيوط: 23 11

سوهاج: 24 13

قنا: 25 13

الأقصر: 26 14

أسوان: 27 14

إدفو: 27 14

أبوسمبل: 28 15

الوادي الجديد: 26 14

شلاتين: 27 17

أبورماد: 28 16

حلايب: 25 19

رأس حدربة: 24 18

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