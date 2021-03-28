شكرا لقرائتكم خبر عن الطماطم زادت .. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت اسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور «الجملة»، في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021، وذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم والذى يتوقع الخبراء زيادة الأسعار خلاله بنسبة 25%

«المصري اليوم» تنشر أسعار الخضار بسعر الجملة لليوم الأحد 28 مارس وذلك حسب أسعار سوق العبور ، ويضاف على تلك الاأعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة محلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

أسعار الخضار في مصر اليوم الاحد 28مارس

سعر الطماطم من 1.1: 1.9 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.35: 2.4 جنيه للكيلو

سعر البصل من 2.5: 5 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 6.1: 12.1 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان ابيض 2: 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدى من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومى صوب 5

سعر الفلفل حامى بلدي من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيه للكيلو

سعر الفلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 12: 18 جنيه للكيلو

سعر الملوخية من 5: 7 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدى من 1.5: 4 جنيه للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 5: 8.5 جنيه للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر الفول اخضر من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيه للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشى 5 لواحدة

سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) 3 جنيه للواحدة

سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) 5 جنيه للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيه للواحدة

سعر البروكلى 5 جنيه للواحدة

سعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيه

سعر البرتقال بلدى من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر برتقال سكرى من 3: 5 جنيه للكيلو

سعر البرتقال ابو سرة من 4: 8 جنيه للكيلو

سعر البرتقال صيفى من 2: 4 جنيه للكيلو

سعر النارنج 2.5 جنيه للكيلو

سعر جريب فروت من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر اليوسفى من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الليمون حلو من 5: 8 جنيه للكيلو

سعر الليمون بلدى 6: 16 جنيه للكيلو

سعر الليمون اضاليا 5 جنيه للكيلو

سعر العنب المستورد اصفر 20 جنيه للكيلو

سعر التفاح امريكى ايطالى من 17: 23 جنيه للكيلو

سعر التفاح جولدن من 13: 17 جنيه للكيلو

سعر التفاح سورى لبنانى من 12: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوى 20 جنيه للكيلو

سعر البلح ابيض غزال من 6: 16 جنيه

سعر البلح الوردة من 8: 18 جنيه للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الاسوانى من 6: 14 جنيه للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيه للكيلو

سعر البلح قرن الغزال من 20: 30 جنيه للكيلو

سعر البلح عينات من 7 إلى 17

سعر بلح ثلاجة 6 جنيه للكيلو

سعر بلح شامية من 5: 9 جنيه للكيلو

سعر بلح ابريمى من 4: 6 جنيه للكيلو

سعر بلح مركابى من 5 إلى 11 جنيه للكيلو

سعر الكاكا من من 7: 11 جنيه للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيه للكيلو

سعر الرمان من 7: 10 جنيه للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنبه للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كيلو ) من 32: 40 جنيه للواحدة

سعر البطيخ2( 6 :8 كيلو ) من 31: 28 جنيه للواحدة

سعر البطيخ 3 ( 4 :6 كيلو ) من 12: 18 جنيه للواحدة

سعر الخوخ البلدى عرايشى من 6: 9 جنيه للكيلو

سعر الكيوى 26 جنيه للكيلو

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