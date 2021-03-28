شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في شمال سيناء.. شتوي بارد وفرص لسقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود مختلف مدن محافظة شمال سيناء طقس شتوي بارد، والفرص مهيأة لسقوط الأمطار في مختلف مدن المحافظة، خاصة المدن التي تقع علي ساحل البحر المتوسط.

بدورها واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار المتوقعة، حيث وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء باستمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بمتابعة الظروف الجوية لحظة بلحظة.