شكرا لقرائتكم خبر عن 87% من القراء يؤيدون صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة بعد انهيار عقار جسر السويس ؟"، أيد 87% من القراء صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة.

وأيد 87% من القراء، صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة بعد انهيار عقار جسر السويس، فيما رفض 13% منهم عدم صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة.