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87% من القراء يؤيدون صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تؤيد صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة بعد انهيار عقار جسر السويس ؟"، أيد 87% من القراء صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة.

وأيد 87% من القراء، صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة بعد انهيار عقار جسر السويس، فيما رفض 13%  منهم عدم صدور قرارات صارمة بشأن العقارات المتهالكة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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