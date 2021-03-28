شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: انتظام ممارسة الأنشطة الطلابية وتطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تواصل تنظيم الأنشطة الطلابية والرياضية للطلاب وتنظيم مسابقات فنية ضمن خطة الجامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعى الجارى، لافتا إلى أن إجراء الأنشطة الطلابية يتم وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن هناك بعض الأنشطة والفعاليات يتم تنظيمها بين الطلاب أون لاين، مؤكدا أن رعاية الشباب تقوم بدور كبير فى هذا الصدد وذلك لتفعيل الأنشطة بين الطلاب خلال العام الجامعى وفى نفس الوقت الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وبالتالي يتم التنوع بين الأنشطة الطلابية أون لاين ومباشرة والتي تمم وسط تطبيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت جامعة حلوان نظمت حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلائها، ورؤساء الاتحاد السابقين، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب مشرفًا على تنظيم الحفل.

وكان الدكتور ماجد نجم قال إن هذه الاحتفالية تختلف عما سبقها حيث تجمع فيها رؤساء الاتحادات السابقة جنبا إلى جنب مع أقرانهم الجدد مما يسهم في تبادل الخبرات بين رؤساء الاتحاد السابقين والحاليين، مؤكدًا على أن اتحاد الطلاب هو القناة الرسمية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم في إطار التقاليد والقيم الأصيلة، فهو نبض الطلاب وصوتهم وحلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة لتذليل شكاوهم والعمل على حلها ، ورعاية مصالحهم على جميع الأصعدة، كما أنه يسهم فى إعداد كوادر طلابية رائدة ويؤصل للتعبير الحر عن الآراء البناءة وإبراز القيم المجتمعية، ويهتم بتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية والخدمية وغيرها لتنمية مهارت الطلاب .