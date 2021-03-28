شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: زيادة المياه فى الرى يتسبب فى عفن الجذور وإصابة التربة بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والري، أن الوزارة لديها استراتيجية مكونة من "تحسين نوعية المياه- ترشيد استهلاك المياه- تنمية الموارد المائية- تهيئة البيئة المناسبة".

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة تعمل على خلق وعى عام لدى المواطنين بداية من الأطفال حتى المزارعين وربات البيوت بحيث يكون لترشيد استخدام المياه، وليس هذا فقط، وتكريم المزارعين الذين قاموا بعمل تجارب مميزة وناجحة وكان لها أثر فى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة وساعدوا جيرانهم فى نشر هذه التجارب لهم .

أشار عبد العاطى، إلى أن الطفل عندما يقتنع بشىء فهو أكثر شخص يعطى نتيجة، فلو تم إقناعه أن ترشيد استهلاك المياه مهم وله فائدة للمجتمع ولحياته سيبدأ فى نشر الوعى لو رأى اهدار من قبل أسرته.

وأوضح، أن التواصل الاعلامى مهم لأننا نقوم بتوصيل التجارب الناجحة بحيث يكون هناك تنافس بين كل مستخدمي المياه فى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمزارع فالترشيد أتى له بنتيجة وكان له أثر على زيادة الإنتاجية والدخل، وبالتالى كان هناك حافز له، لأنه عندما تزيد المياه عن الحد فى الرى يحدث عفن في الجذور وتولد الأمراض فى التربة وبالتالي يقل الإنتاج وتصبح نوعية الإنتاج رديئة، وهذا مخرج مهم لفكرة ترشيد المياه للمزارع.

وقال عبد العاطي نحن نعلم أن هناك زيادة سكنية كل 10 سنوات 25 مليون وبالتالى مهم أن نجد لتلك الزيادة مصادر مياه للمعيشة والشرب والزراعة والصناعة والترشيد جزء أساسي لتوفير المياه لهؤلاء المواطنين.