شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء بعد العطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستأنفت السلطات المصرية، الأحد، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

وقالت المصادر إن المعبر شهد خلال الأسبوع الماضي تنقل 3 آلاف و153 مسافرا فلسطينيًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد ألف و384 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد ألف و769 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية قد أغلقت الجمعة معبر رفح البري في كلا الاتجاهين للعطلة الأسبوعية، حيث يتم تعطيل العمل في المعبر خلال العطلات الرسمية المصرية.