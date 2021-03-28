شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يبدأ الإعداد لحملته لطرق الأبواب بدورة للرائدات الريفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، الإعداد لحملته الجديدة لطرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» بدورة تدريبية للرائدات الريفيات لتدريبهن على رسائل الحملة.

وأعلنت إحسان داود الغالى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، في بيان، أن هذه الحملة تأتى في إطار سلسلة من حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومى للمرأة واللجنة الوطنية للقضاء على الختان بمشاركة الأجهزة المعنية بهدف القضاء على ختان الاناث ورفع الوعى المجتمعى حول العنف الذي تتعرض له المرأة.. حيث ستشمل الحملة كل قري وأحياء المحافظة.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء بدورة تدريبية لـ50 رائدة ريفية وذلك لتدريب الرائدات على رسائل الحملة بهدف توصيل رسائل الحملة للسيدات وتوضيح رأى الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة، وأنه ليس من العبادات.. كما سيتم توضيح رأى الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة .

كما أن الحملة تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة في ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من اليوم الاحد الموافق 28 مارس الجارى إلى 30 مارس الجارى .