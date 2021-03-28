شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يبدأ جلسات اليوم بـ«تغليظ عقوبة ختان الإناث وتعديلات القطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب عقد جلساته، اليوم الأحد، لمدة 3 أيام، تنتهى الثلاثاء المقبل. ويناقش المجلس خلال الجلسات عددًا من الموضوعات، منها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب ضياء الدين داوود وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد قنطار قطن الإكثار إلى وزارة الزراعة، وكذا يناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث. ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبى لجنتى الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.