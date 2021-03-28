شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تعتمد استراتيجية للمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الإسكان تنفيذ عدة مشروعات تنموية بمدينة برج العرب الجديدة، وإعداد المخطط الاستراتيجى لمدينة السويس الجديدة، مع تنفيذ حملات لإزالة المخلفات بالقاهرة الجديدة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ عدة مشروعات لتطوير الطرق بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، تشمل رفع كفاءة وتطوير المداخل والمحاور الرئيسية، ومشروعات طرق داخلية، بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه.

وأوضح أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه بالنسبة للمدخل الرئيسى نعمل على توسعة مسار الطريق ليصل لـ3 حارات بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وتنفيذ عدة أعمال، منها كوبرى علوى على السكة الحديد، و2 كوبرى على ترعة بهيج بطول 3.5 كيلومتر بتكلفة 220 مليون جنيه، وبالنسبة للمدخل الشرقى، جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بطول 12 كيلومترًا بتكلفة 100 مليون جنيه، وبنسبة إنجاز 95%.

وأضاف أنه جارٍ أيضًا تطوير المدخل الغربى المؤدى للطريق الساحلى بتكلفة 60 مليون جنيه، من جانبها، ناقشت أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس الجديدة، مع مسؤولى أحد المكاتب الاستشارية المكلَّفة بإعداد دراسة تدقيق حدود الموقع وإعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة، المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بخصوص أعمال التنسيقات ودراسة أنسب البدائل المقترحة لتغذية المرحلة الأولى من المياه لمدينة السويس الجديدة، بمساحة 2000 فدان، ضمن استعدادات بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة.

وأعلن أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن سحب واسترداد 20 وحدة سكنية مخالفة بالحى الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة تغيير النشاط لأكثر من 50 محلًا تجاريًا، واستكمال الحملات لإنهاء المخالفات بالحى الثالث بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.