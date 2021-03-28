شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تحذر من «أمصال كورونا» المغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، من إعادة استخدام قوارير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من قبل جماعات إجرامية لبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت.

وحثَّ على التخلص الآمن من القوارير المستخدمة أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها، مضيفًا أن أى لقاح يتم شراؤه خارج برامج التطعيم التى تديرها الحكومات، ربما يكون دون المستوى أو مزيفًا. وأوضح «جيبريسوس» أن هناك 36 دولة لا تزال تنتظر اللقاحات كى تبدأ بالتطعيم، من خلال برنامج «كوفاكس» لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة، مشيرًا إلى أن البرنامج فى حاجة لـ10 ملايين جرعة عاجلة.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن لديه نظريات حول أصل الوباء، لكنه سينتظر رأى العلماء، فيما أوضح المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، روبرت ريدفيلد، أنه يعتقد أن منشأ الفيروس كان على الأرجح بمختبر فى ووهان بالصين، وتصدر منظمة الصحة العالمية تقريرها عن التحقيق فى نشأته قريبًا.

وجمدت «فيس بوك» صفحة الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، لما وصفته بانتهاك سياساتها المعنية بمكافحة المعلومات المُضلِّلة عن «كوفيد- 19»، لترويجه دواءً يزعم دون دليل أنه يعالج المرض، إذ قال «مادورو» إن عقار «كارفاتيفير»، المشتق من الزعتر، والذى يؤخذ عبر الفم، «معجزة» تعمل على تحييد «كورونا» دون آثار جانبية.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ البرازيلى، رودريجو باتشيكو، أمس الأول: «من الممكن تطعيم مليون شخص يوميًّا، بدءًا من إبريل المقبل».

وقال عضو لجنة التطعيم فى وزارة الصحة الأردنية، عادل البلبيسى، إن مدة المناعة ضد الفيروس تصل حتى 8 أشهر فقط، ولا يُشترط إجراء فحص سلبى قبل التطعيم باللقاح.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، مى الكيلة، إلى أن بلادها ستتسلم خلال أيام، 100 ألف جرعة من «سينوفارم» تبرعًا من حكومة بكين.