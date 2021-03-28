شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تخفيض أسعار تذاكر زيارة متحف الحضارة القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة السياحة والآثار يوم السبت المقبل الموافق 3 أبريل، موعدا لموكب المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، على أن تبدأ زيارة المتحف من اليوم التالي، كما أعلنت عن تخفيض 50% عن قيمة التذاكر لمدة أول أسبوعين.

وجاء قرار التخفيض فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بعد افتتاحه، حيث وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزى.

أما عن قاعة المومياوات الملكية فسيتم السماح بزيارتها ابتداء من يوم 18 أبريل المقبل، والذى يوافق يوم التراث العالمي، حيث إنه سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف، تجهيز القاعة ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها.

وستكون سعر التذكرة للمصريين والعرب 60 جنيها، أما سعر التذكرة للطلبة فيبلغ 30 جنيها فقط، وسعر التذكرة لـ"الأجانب" 200 جنيه، وللطلاب غير المصريين "الأجانب" 100 جنيه، وذلك قبل الخفض 50% خلال أول أسبوعين.