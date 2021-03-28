شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 138 مركزا لصرف لقاحات كورونا للفئات المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن هناك 138 مركزا على مستوى الجمهورية لصرف لقاحات فيروس كورونا فى إطار توسع الوزارة فى عدد المطعمين من الفئات المستحقة للقاح، والتى تتضمن الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوسع فى الفئات المقرر تطعيمها باللقاح، خاصة مع وصول جرعات اللقاح آخر الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات آمنة وليس هناك اختلاف بين لقاح استرازينكا واللقاح الصينى واللقاحان يساعدان على تكوين أجسام مضادة والوقاية من الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف