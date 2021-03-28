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شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينبغى لمن تلقوا لقاح كورونا الاستمرار بإجراءات الوقاية؟ التعليم العالى تجيب والان مع تفاصيل الخبر
- ما هي النصائح بعد أخذ اللقاح؟
- مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقي اللقاح.
- مراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.
- تبني نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.
- الاستمرار باتباع توصيات وزارة الصحة و الإلتزام بالتدابير الاحترازية .
- ما أهمية أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية لهذا العام؟
- لأن الفيروسات المسببة للأنفلونزا تنشط في فصل الخريف والشتاء.
- إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنه أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.
- إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا.
- تقليل من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا والإقامة فى المستشفى والوفاة.
- توفير موارد الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا .
- هل ينبغي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الاستمرار بالإجراءات الاحترازية؟
نعم للأسباب الآتية:
- قد يستغرق الأمر وقتا حتى يحصل كل شخص يريد لقاح كوفيد 19.
- هناك على الأقل 3 أسابيع بعد تناول التطعيم لا يكون قد تكونت فيها المناعة.
- فى حين أن اللقاح قد يمنعك من الإصابة بالمرض فمن غير المعروف فى هذا الوقت ما اذا كان لا يزال بإمكانك حمل الفيروس ونقله للأخرين.
- مدى فاعلية المناعة المتكسبة من التطعيم لم تحدد بعد.
انفوجراف عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا