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هل ينبغى لمن تلقوا لقاح كورونا الاستمرار بإجراءات الوقاية؟ التعليم العالى تجيب

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القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا من الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا ، والتي أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف التعرف على الحقائق وإجابات للأسئلة الشائعة حول التطعيم، لمعرفة  الحقائق بخصوص لقاحات كوفيد -19 الجديدة وجاء من بينها:- 

 

- ما هي النصائح بعد أخذ اللقاح؟

- مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيدا وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقي اللقاح.

- مراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

- تبني نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.

- الاستمرار باتباع توصيات وزارة الصحة و الإلتزام بالتدابير الاحترازية .

 

- ما أهمية أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية لهذا العام؟

- لأن الفيروسات المسببة للأنفلونزا تنشط في فصل الخريف والشتاء.

- إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنه أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.

- إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا.

- تقليل من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا والإقامة فى المستشفى والوفاة.

- توفير موارد الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا .

 

 - هل ينبغي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الاستمرار بالإجراءات الاحترازية؟

نعم للأسباب الآتية:

- قد يستغرق الأمر وقتا حتى يحصل كل شخص يريد لقاح كوفيد 19.

- هناك على الأقل 3 أسابيع بعد تناول التطعيم لا يكون قد تكونت فيها المناعة.

- فى حين أن اللقاح قد يمنعك من الإصابة بالمرض فمن غير المعروف فى هذا الوقت ما اذا كان لا يزال بإمكانك حمل الفيروس ونقله للأخرين.

- مدى فاعلية المناعة المتكسبة من التطعيم لم تحدد بعد.

 

 


انفوجراف عن الاسئلة الشائعة حول لقاح كورونا

 

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