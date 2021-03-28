هل ينبغى لمن تلقوا لقاح كورونا الاستمرار بإجراءات الوقاية؟ التعليم العالى تجيب

القاهرة - سامية سيد - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا من الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا ، والتي أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بهدف التعرف على الحقائق وإجابات للأسئلة الشائعة حول التطعيم، لمعرفة الحقائق بخصوص لقاحات كوفيد -19 الجديدة وجاء من بينها:-

- تبني نمط حياة صحى والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.

- مراقبة المريض لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

- ما هي النصائح بعد أخذ اللقاح؟

- إذا كان الشخص قد أصيب بفيروس كورونا سابقا.

- إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإنه أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.

- ما أهمية أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية لهذا العام؟

- هل ينبغي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الاستمرار بالإجراءات الاحترازية؟

نعم للأسباب الآتية:

- قد يستغرق الأمر وقتا حتى يحصل كل شخص يريد لقاح كوفيد 19.

- هناك على الأقل 3 أسابيع بعد تناول التطعيم لا يكون قد تكونت فيها المناعة.

- فى حين أن اللقاح قد يمنعك من الإصابة بالمرض فمن غير المعروف فى هذا الوقت ما اذا كان لا يزال بإمكانك حمل الفيروس ونقله للأخرين.

- مدى فاعلية المناعة المتكسبة من التطعيم لم تحدد بعد.