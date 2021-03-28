شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: امتحانات «الشهادة الثانوية» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الحكومة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة سوف تتم إلكترونيًا، خلال العام الدراسى الحالى 2020- 2021. وجاء، فى بيان على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، وأوضحت الحكومة أنه سيتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الثانوية العامة «إلكترونيًّا» على التابلت، بلجان فى المدارس، وستقيس أسئلة الامتحانات- وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلُّم لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ، مشيرةً إلى إجراء تجارب لاختبارات الطلاب مرتين فى شهرى إبريل ومايو من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وكذلك تحديد المشكلات وحلها، تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

فى سياق متصل، سيتم عقد امتحانين مجمعين فى نهايتى شهرى إبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانويين بالمدرسة بلجان مؤمَّنة ومراقبة، على أن يكون الامتحان «ورقيًّا» (اختيار من متعدد)، وتكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

فى سياق آخر، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول أنشطة الطلاب الوافدين خلال الفترة الماضية، فى ظل تحديات جائحة فيروس كورونا.

وأكد التقرير نجاح الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والعلمية التى تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين للمشاركة الفاعلة فى المسابقات التى تم تنظيمها، ودور ذلك فى التسويق لمبادرة (ادرس فى مصر)، وتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع مظلة النشاط الطلابى وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب الوافدين؛ بما يسهم فى بناء شخصيتهم المتكاملة، ويدعم اكتشاف وصقل قدراتهم ومواهبهم فى شتى المجالات.