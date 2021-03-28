شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة قطارات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت حركة القطارات بالوجه القبلى بدءًا من الثامنة من صباح أمس، بعد توقف استمر لنحو ٢٠ ساعة، وذلك بسبب حادث تصادم قطارى طهطا، ظهر أمس الأول.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية عن عودة حركة القطارات على خط «القاهرة- السد العالى» بالخطين الطالع والنازل، مشيرة إلى انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط وصلاحية أنظمة التشغيل على جميع خطوط الشبكة.

فى سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف معاش ثابت لمصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا. وشدد السيسى، خلاله اجتماعه، أمس، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين، وتابع كل التفاصيل الخاصة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية.

وقدم وزير النقل، اعتذاره وتعازيه لأهالى الضحايا، خلال كلمته فى اجتماع مجلس الوزراء أمس.

وقالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه عقب إجراء تدقيق آخر إحصائيات حالات الوفيات والمصابين، وصل عدد المصابين إلى 185، و19 وفاة، بالإضافة إلى 3 أكياس تحمل أشلاء.

فى سياق متصل، قرر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا، للانتقال لمكان حادث قطارى سوهاج.