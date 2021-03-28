شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالمعطى» رئيسًا لـ«أتيليه الإسكندرية» واستمرار محاولات حل «أزمة الإيجار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جماعة الكُتاب والفنانين- أتيليه الإسكندرية- تشكيل مجلس إدارتها الجديد، بعد وفاة رئيس المجلس السابق، الدكتور محمد رفيق خليل، وجاء اختيار الفنان التشكيلى، الدكتور مصطفى عبدالمعطى، رئيسًا جديدًا، والناقد السينمائى سامى حلمى، نائبًا للرئيس، والفنان حسن محمد وصفى، أمينًا للصندوق، والفنان هانى السيد أحمد، أمينًا عامًا، والفنان خالد هنو، عضوًا.

وقال جابر بسيونى، رئيس اللجنة الثقافية فى أتيليه الإسكندرية، إن من أهم القرارات التى جرى اتخاذها فى المجلس سرعة الاستعانة بذوى الخبرة وأحباء الأتيليه، ولاسيما فى الفترة الحالية والمقبلة، ورفع شعار «معًا من أجل إنقاذ الأتيليه»، حيث تشهد المرحلة الحالية تكثيف الأنشطة بقوة لإيصال رسالة إلى الجميع بأهمية المنبر التنويرى للقصر، خاصة أنه ستتم الاستعانة بأهل القانون من أعضاء الأتيليه لتقييم الأزمة الحالية، فى إطار الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية مع مُلّاك المبنى.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس مستمر فى نضاله لإيجاد حلول بشأن الأزمة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية للمبنى، ما يستدعى تضافر كل الجهود من المُحِبّين والتدخل العاجل من قِبَل الدولة لإيجاد الحلول.

وأضاف أنه ستتم إقامة حفل تأبين للراحل، الدكتور محمد رفيق خليل، 9 إبريل المقبل.