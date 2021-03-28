شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطى فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح ثالث عملية استبدال صمام أورطى بالقلب باستخدام تقنية «TAVI»، لسيدة، 75 عامًا، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابع للهيئة فى بورسعيد.

وقالت الهيئة، فى بيان أمس، إن تقنية «تافى» هى أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج أمراض القلب، ومن أحدث ما توصل إليه العلم فى عمليات استبدال الصمام الأورطى، والتى تعنى استبدال الصمام من دون شقّ منطقة الصدر، عن طريق القسطرة دون اللجوء إلى الجراحات التقليدية كالتدخل الجراحى فى جراحات القلب المفتوح.

وأضافت أنه تم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطى للمريضة عن طريق التقنية، حيث كانت تعانى ضيقًا شديدًا بالصمام، إضافة إلى إصابتها بأمراض السكرى والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم، ما أدى إلى صعوبة التعامل مع الحالة المرضية جراحيًا وعدم اللجوء إلى الجراحات التقليدية واستبدالها بالتقنية حفاظًا على حياة المريضة.

وأوضحت أن مستشفى النصر التخصصى أجرى عملية استبدال الصمام الأورطى للمريضة عن طريق تقنية «تافى» للمرة الثالثة لمنتفعى التأمين الصحى، وهى من جراحات القلب المعقدة، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط لا غير، حيث إنها من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وتتجاوز تكلفة إجراء مثل هذه العمليات فى مستشفيات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها 500 ألف جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن عملية استبدال الصمام الأورطى بالقلب عن طريق تقنية «تافى» تُعد من العمليات فائقة الدقة، التى يحتاج إجراؤها إلى خبراء فى مجال القسطرة القلبية، مشيدًا بما يحتويه مستشفى النصر التخصصى التابع للهيئة ببورسعيد من عناصر طبية متميزة وأطقم طبية ماهرة.