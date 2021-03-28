شكرا لقرائتكم خبر عن «مجاهد»: ارتفاع إجمالى المتعافين لـ152 ألفًا و198 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 433 مصابًا من فيروس كورونا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين لــ152 ألفًا و198 حالة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 670 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا، بالإضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد المسجل 198 ألفًا و681 منهم 152 ألفًا و198 حالة تم شفاؤها، و11 ألفًا و804 وفيات.

وكشفت نتائج تحاليل المسحات بالمعامل المركزية إيجابية 73 مسحة بفيروس كورونا فى المنيا، وسلبية 42 آخرين، بإجمالى 115 مسحة بين المصابين، 70% منهم يتلقون العلاج منزليًا، و30% داخل مستشفيات العزل وحجر ملوى.

وفى الوادى الجديد، أعلنت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا رصد 35 حالة إصابة خلال الأسبوع الماضى ليصل العدد الإجمالى للمصابين 423 حالة منذ يناير الماضى، تعافى منهم 296 حالة، ووفاة حالتين بالفيروس، ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية يناير لـ47 حالة.