شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ: عواصف ترابية فى المنيا والوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت موجة الطقس السيئ على عدد من المحافظات، أمس، وشهد عدد منها عواصف ترابية وانخفاضًا فى درجات الحرارة.

فى الوادى الجديد، شهدت المحافظة عواصف ترابية متوسطة محملة بالأتربة وسط انخفاض كبير فى درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار فى الطقس، ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وواصلت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.

وفى المنيا، شهدت المحافظة طقسًا سيئًا ورياحا باردة، مع اشتداد حدة العواصف الترابية الموسمية، كما تسبب الطقس فى قلة أعداد السيارات الأجرة فى المواقف، خوفًا من وقوع حوادث فى مثل هذه الأجواء.

وشددت إدارة المرور من تواجدها بالمحاور المرورية، على الطرق السريعة بين مدن وقرى المحافظة، وبالطريقين الصحراوى الشرقى والغربى.

وأعلنت المحافظة اتخاذ استعدادات كاملة لمواجهة أى طارئ يتعلق بحالة الطقس، واستنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدنى طاقاتها، تحسبا لأى طارئ.

وفى كفرالشيخ، توقفت حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لشدة الرياح لليوم السادس على التوالى بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة من ميناء البرلس باستمرار توقف حركة الصيد، واستقبل الميناء مركب صيد قادما من دمياط لم يستطع مقاومة ارتفاع الأمواج طوال فترة رحلة الصيد.