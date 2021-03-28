شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستعد لاستقبال «رمضان» بمعارض السلع الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال توفير منافذ لتوزيع السلع الغذائية، وتكثيف الحملات على محال اللحوم والطيور الحية، وتجهيز المساجد لأداء صلاة التراويح، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

ففى المنيا، وجّه المحافظ، أسامة القاضى، أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، من رؤساء المراكز، ومديريتى التموين والزراعة، بإعداد دراسة شاملة لإقامة المعارض، وفتح منافذ بيع بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية ومتطلبات المواطنين. وانتهت مديرية التموين من إعداد كرتونة السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان بسعر مخفض، وتحتوى على أصناف غذائية متعددة بسعر مخفض عن مثيلتها فى الخارج، ومن المقرر طرحها بمعارض «أهلًا رمضان»، خلال أيام. وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه تم إنهاء إجراءات إقامة 3 معارض بمراكز المنيا وملوى وسمالوط، بالإضافة إلى منافذ بجميع المراكز لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفى الوادى الجديد، استعدت مديرية الأوقاف لتنفيذ خطة العمل خلال شهر رمضان، وأداء صلاة التراويح. وقال الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية الأوقاف، إن الإدارات تواصل وضع خطة توزيع الأئمة بمساجد المحافظة خلال شهر رمضان، والمساجد التى تُقام بها صلاة الجمعة سوف تُقام بها صلاة التراويح، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامات وإغلاق دورات المياه وإحضار المصلين سجاجيد الصلاة الخاصة بهم، وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية. وأضاف أن المديرية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى، تواصل تطهير المساجد فى مدن وقرى المحافظة، ضمن خطة التطهير الدورى للمساجد، مشيرًا إلى الانتهاء من المجمع الإسلامى بمدينة موط بمركز الداخلة، والذى ستُقام به الصلوات الخمس وصلاة التراويح.

وفى أسوان، بدأت المحافظة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال توفير أرصدة المواد التموينية والبترولية والبوتاجاز بما يلبى احتياجات المواطنين وتكثيف الرقابة التموينية والحملات المرورية بشكل يومى، بالتنسيق مع مباحث التموين، مع اتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة جشع التجار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وفى كفر الشيخ، وجّه المحافظ، جمال نورالدين، بتوفير السلع التموينية بأسعار مخفضة والاستعداد لافتتاح معارض «أهلًا رمضان» فى المراكز والمدن، وتكثيف الحملات بالاشتراك مع «الصحة» و«التموين» للمرور على محال الجزارة والمطاعم ومحال بيع الطيور والدواجن الحية. وشدد المحافظ على تكثيف الدور الرقابى لمتابعة المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومحال الجزارة ومستودعات الغاز ومحطات بيع الوقود، وإنشاء غرفة عمليات بمديرية التموين والإدارات التابعة لها بالمراكز، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير أسطوانات البوتاجاز، وتعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان وتوفير الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات. ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد أثناء الصلاة والتداعيات المحتملة للفيروس أثناء شهر رمضان، وتوفير الإضاءة للمساجد وأعلى المآذن.

وفى الدقهلية، شَنَّ فريق مراقبة الأغذية حملة على منافذ تقديم المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان. وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، إنه تم ضبط 1416 كيلو جبن مطبوخ وإعدام 355 كيلو مواد غذائية و70 لتر عصائر. وأشار «مكى» إلى سحب 19 عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لافتًا إلى تحرير 6 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و9 محاضر لعدم توافر شهادات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية للإغلاق الإدارى لمنشأتين لعدم توافر الترخيص.