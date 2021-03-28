شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو الأمم المتحدة لتوفير التطعيمات إلى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفعت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل توفير النفاذ العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الإفريقية.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى ضوء هذا التحرك، جلسة خاصة أمس الأول، تم خلالها إطلاق الإعلان السياسى الخاص بالنفاذ العادل للقاحات الذى ساهمت بعثة مصر الدائمة بنيويورك فى صياغته، وانضمت إليه 179 دولة، للتأكيد على ضرورة التحرك الدولى لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلًا عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لكل الأشخاص دون تمييز. وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم فى نيويورك، أن إطلاق الإعلان السياسى يمثل رسالة قوية من المجتمع الدولى نحو الالتزام بالتعاون والعمل المتعدد الأطراف من خلال منظمة الأمم المتحدة من أجل إنهاء الجائحة.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف القضاء على اللامساواة بين الدول فى النفاذ للقاحات عن طريق تشجيع الشركات المصنعة للقاح على الوفاء بمسؤولية توفيره للدول النامية بشكل عادل من خلال الآليات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، والحيلولة دون استئثار الدول الأكثر ثراءً بالإنتاج العالمى من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» وتخزينه على حساب الدول النامية والفقيرة، خصوصًا فى القارة الإفريقية، تفعيلًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنه لن يكون أحد بمأمن من الجائحة حتى يصبح الجميع آمنين من مخاطرها فى ضوء التواصل والترابط الشديد بين كافة أرجاء عالم اليوم.