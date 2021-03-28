شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نسابق الزمن لإعادة الحركة إلى «القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إن جنوح السفينة «إيفر جرين» فى مجرى قناة السويس يُعتبر حادثًا استثنائيًا، بل هو شديد الاستثنائية؛ لأنه يتعلق بسفينة عملاقة تُعد من كبرى السفن حاملة الحاويات على مستوى العالم، وأشار إلى أن مصر تسابق الزمن لإعادة الحركة إلى هذا المرفق الحيوى الذى يخدم العالم بأسره، فضلًا عن حرصها على الانتهاء من هذا العمل فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف- خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء- أنه معلوم للجميع أن مجرى قناة السويس شديد الحساسية والدقة، وهناك معلومات دقيقة عن أماكن الأعماق فى كل المجرى، كما أن هناك إدارة احترافية لحركة السفن به، ولاسيما فى التعامل مع مثل هذه السفن العملاقة، لافتًا إلى قيام الهيئة بكل ما لديها من كوادر فنية على أعلى مستوى من الكفاءة، وبكل ما تمتلكه من المُعَدّات اللازمة، بالتعامل مع هذا الحادث، مباشرة منذ أول لحظة لوقوعه، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات دولية للتعاون مع الهيئة وتقديم النصح والإرشاد فى التعامل مع الحادث.