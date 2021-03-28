شكرا لقرائتكم خبر عن آمال بنجاح «تعويم السفينة» باستغلال «المد العالى الربيعى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الهيئة العامة لقناة السويس، أمس، جهود تعويم السفينة ناقلة الحاويات الضخمة العالقة منذ الثلاثاء فى قناة السويس، وسط آمال بنجاح تلك الجهود، فيما تتواصل جهود دولية لتقديم المساعدة لحل هذه الأزمة التى أوقفت حركة المرور فى واحد من أهم خطوط الملاحة فى العالم.

وجنحت سفينة الحاويات «إم فى إيفر غيفن»، التى تعد أطول من 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض فى مجرى قناة السويس منذ صباح الثلاثاء، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة لليوم الخامس تواليًا فى الاتجاهين فى المجرى المائى البالغ الأهمية.

وأفادت شركة «لويدز ليست» بأن 213 سفينة باتت الآن عالقة فى «طابور انتظار» على مدخلى عبور قناة السويس التى تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وقالت إن الغلق يعيق شحنات تُقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى أن «الحسابات التقريبية» تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالى 5.1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4.5 مليار دولار، وقال رئيس شركة «شوى كيسن كايشا» المالكة لناقلة الحاويات، يوكيتو هيغاكى، خلال مؤتمر صحفى نقلته الصحافة اليابانية، أمس: «إننا بصدد إزالة الترسبات باستخدام أدوات تجريف إضافية». وأوضح هيغاكى متحدثا من إيمابارى بغرب اليابان أن «المياه لا تتسرب إلى السفينة. ليس هناك أى مشكلة فى الدفات والمراوح. وبعد تعويمها، يفترض أن يكون بإمكانها الإبحار»، وفق ما نقلت عنه صحيفة أساهى شيمبون.

وأعلنت شركة «برنارد شولته شيبمانجمنت» (بى إس إم) التى تشرف على الإدارة التقنية للسفينة، ومقرها سنغافورة، أنّ «التركيز الآن بات على التجريف لإزالة الرمل والطين من حول مقدمة السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترًا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وكانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام فى هولندا». وقالت شركة «سميت سالفدج» الهولندية التى تعمل لتعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة، إن من الممكن تحرير السفينة فى غضون الأيام القليلة المقبلة إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع، إزاحتها من مكانها. وأكّدت الشركة، التى استُدعيت مرارًا فى السنوات الأخيرة للمشاركة فى عمليات إنقاذ سفن منكوبة، أن «قاطرتين إضافيتين» ستصلان اليوم الأحد إلى القناة للمساعدة.

كما يحذر الخبراء من خطر حدوث كسر فى هيكل السفينة إذا تم سحبها بقوة أكثر من اللازم نظرا لأنها عالقة من المقدمة والمؤخرة، ويقولون إن الأمر قد يتطلب نقل الحاويات المتواجدة على متنها، وسحب كميات المياه والنفط، وإجراء عمليات جرف.

وأبدت الولايات المتحدة أيضا استعدادها لإرسال دعم، بما فى ذلك فريق من خبراء البحرية الأمريكية. وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن البحرية الأمريكية تعهدت بإرسال فريق من الخبراء، بمن فى ذلك المهندسون المهرة، فى عمليات التجريف، لمساعدة المسؤولين المصريين.