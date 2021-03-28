شكرا لقرائتكم خبر عن «نواب» من موقع الحادث: الواقعة لن تمر مرور الكرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد برلمانى من مجلس النواب، أمس، مصابى حادث تصادم قطارى سوهاج، بمستشفيات «الجامعى، العام، والتعليمى»، لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم. وضم الوفد كلًّا من محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، وأشرف رشاد، أمين عام حزب مستقبل وطن، وعلاء عابد، رئيس لجنة النقل، والنواب محمود الضبع، حسام عاشور، أحمد سعد، ومصطفى محمود. وأكد الوفد أنهم لن يتخلوا عن أسر شهداء الحادث، وأنه سيتم التكفل بأسرهم وتلبية احتياجاتهم كاملة، بما فى ذلك التكفل بتعليم أولادهم حتى إنهائهم المراحل التعليمية. وأوضح «أبوالعينين» أنه سيتم محاسبة أى مسؤول يثبت إهماله فى الحادث، وأن الواقعة لن تمر مرور الكرام، وأن حق شهداء القطارين لن يُهدر. وفى سياق متصل، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول الحادث، موجهة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مطالبين بتحمله المسؤولية وتحديد المتسبب فى الكارثة التى راح ضحيتها العشرات. وقال علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس: «منذ سنوات تقدمنا بخطة لتطوير السكة الحديد وشعرنا بتفاعل كبير عندما تدخل رئيس الجمهورية وأعلن أولوية قصوى لتطوير هذه المنظومة، ورغم الجهد المبذول من قبل الدولة فى هذا الشأن إلا أن هناك حوادث، ونريد أن نضع حدًّا لها ومحاسبة كل مقصر».

وأوضح أحمد رمزى، عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية الأحزاب: «شهدت مصر حادثًا أليمًا وإهمالًا جسيمًا من قبل القائمين على منظومة السكك الحديدية. وأشار عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن دماء شهدائنا الذين ارتقوا للسماء وكذلك آلام أهلنا المصابين لا يجب أن تذهب هباءً، كما يجب أن يحاسب المقصرون حسابًا رادعًا يكون إنذارًا لكل من تسول له نفسه الاستهانة بأرواح المصريين.