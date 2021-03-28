شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوضح سبب عدم تقديم استقالته: لو هربت أبقى خاين لبلدي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه لم يفكر في الاستقالة بعد حادث قطاري سوهاج، مضيفا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت: «أنا مهندس مقاتل وجندي مقاتل وأقاتل ولم أعتد على الهرب، وحتى قبل ما أبقى ضابط أنا فلاح ابن فلاح وبشتغل في غيطي ومتعودتش إنى أهرب ولا يمكن أهرب».

وتابع الوزير: «إذا قدمت استقالتي وكل وزير تحصل عنده حادثة يقدم استقالته، الدول لا تدار بالمنظر ده، إحنا لينا دور ومهمة، والنهارده بقول والله ما يقدر عالقدرة إلا ربنا، بعمل بكل ما عندي وبستنفذ كل طاقتي، وتحت أمر بلدي وتحت أمر رئيس الجمهورية اللي وثق فيا وعيني وزير للنقل عشان مخذلوش، ده أنا هفضل أقاتل وأقاوم وهفضل أطور واستكمل خطط التطوير، والله لو الناس شايفة إني مقصر ومتكاسل ولا أعمل هطلع أقول خلاص أنا مستقيل وشوفوا حد أفضل مني، وهكون سعيد وهساعده بكل ما أوتيت من قوة».

وأضاف: «الحل ليس أن أهرب، لو هربت أكون خاين لبلدي، أنا بحارب الزمن، وعندي الإمكانيات، النهارده وزارة النقل بتاخد 1.5 تريليون جنيه بعدما وضعت الحكومة خطة للارتقاء بقطاعات وزارة النقل وشايف أنى أقدر أكمل»، مستطردا: «لو الناس عايزني لن أهرب ولن أتكاسل وتحت أمر بلدي وكل أهلي وكل المصريين، وهفضل أخدمهم».